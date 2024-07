Insee Focus

Affichage de l’onglet contenant le tableau ou de l’onglet contenant le graphique Graphique -Figure 1 - Taux de privation matérielle et sociale Tableau - Figure 1 - Taux de privation matérielle et sociale

Début 2021, le taux de privation matérielle et sociale avait nettement baissé en raison de la crise sanitaire. D’une part, les mesures exceptionnelles de soutien aux ménages les plus modestes avaient permis de maintenir leurs ressources, et d’autre part, les restrictions de déplacements et d’activités, ainsi que les fermetures de commerces et services, avaient limité les possibilités de consommer et, par ce biais, réduit les privations ressenties par les personnes. Début 2022, les privations avaient augmenté sous le double effet de la fin des restrictions liées à la crise sanitaire et du début de la hausse des prix, venue éroder le pouvoir d’achat des ménages. L’inflation est restée forte toute l’année 2022 ; toutefois, le taux de privation n’augmente que très légèrement début 2023. Les mesures ciblées de soutien ont permis de contenir l’effet de l’inflation sur les personnes défavorisées (revalorisation des prestations sociales, « bouclier loyer » qui plafonne les revalorisations des loyers à 3,5 %, chèque énergie, indemnité inflation, etc.), et les ménages modestes se sont endettés ou ont puisé dans leur épargne pour ne pas se priver [ Cupillard, Palomé, 2023 ].

La proportion de personnes en situation de privation matérielle et sociale en France métropolitaine se stabilise ainsi à un niveau élevé : 13,1 % début 2023 après 12,9 % début 2022, soit un point de plus que la moyenne sur la période antérieure à la crise sanitaire (12,1 % sur la période de début 2013 à début 2020).

Cette augmentation des privations sur les aliments protéinés et le chauffage traduit les difficultés de la population face à la hausse des prix : les prix de l’alimentation ont augmenté de 15 % entre février 2022 et février 2023 en glissement annuel, et ceux de l’énergie de 14 % [ Insee, 2023 ]. Ces deux privations avaient déjà augmenté l’année précédente, déjà dans un contexte de hausse des prix de l’énergie à l’hiver 2021-2022. Au total, les taux de privations liées à la consommation de protéines et de chauffage ont presque doublé depuis 2014 : en France métropolitaine, seule 6 % de la population manquait alors de moyens pour se chauffer, et seule 7 % était privée de viande ou d’un équivalent végétarien.

Début 2023, 3 % des propriétaires accédants ont été dans l’incapacité de payer une ou plusieurs mensualités du crédit sur leur résidence principale dans l’année écoulée, et 7 % des locataires n’ont pu payer des loyers à temps au cours de l’année ( figure 3 ). Toutefois, les locataires dans cette situation sont moins nombreux que début 2022. L’augmentation des loyers (+2,0 % pour le glissement annuel de janvier 2023 de l’indice des loyers d’habitation) a en effet été plus faible que l’inflation, la hausse ayant notamment été limitée par le « bouclier loyer » courant 2022 [ Insee, 2024 ]. En outre, le montant de l’aide personnalisée au logement (APL) a été revalorisé de 3,5 % au 1 er juillet 2022 avec effet rétroactif.

D’autres difficultés diminuent en 2023, et sont ainsi nettement moins présentes que dix ans plus tôt : 28 % des personnes déclarent ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros, contre 33 % en 2014. Toutefois, compte tenu de l'érosion monétaire, le pouvoir d’achat de 1 000 euros en 2023 est le même que celui d’environ 850 euros en 2014, ce qui explique en partie la baisse de cette difficulté. En outre, 13 % des personnes déclarent début 2023 ne pas avoir les moyens de dépenser une petite somme d’argent pour elles-mêmes sans avoir à consulter qui que ce soit dans le ménage, contre 17 % en 2014, signe d’une plus grande individualisation des dépenses. Au cours des dix dernières années, moins de personnes déclarent avoir des difficultés financières pour s’acheter des chaussures ou accéder à Internet à leur domicile. En 2023, seulement 1,3 % des personnes n’ont pas les moyens de se payer un accès à Internet.

Le risque de privation matérielle et sociale est fortement lié au niveau de vie, à la catégorie socioprofessionnelle, au niveau de diplôme, à l’âge et au type de ménage. Les familles monoparentales, et dans une moindre mesure les familles nombreuses, sont particulièrement exposées : début 2023, 3 personnes sur 10 au sein des familles monoparentales sont en situation de privation matérielle et sociale, et 2 personnes sur 10 au sein des couples avec trois enfants ou plus (figure 4a).

Entre début 2020 et début 2023, le risque de privation augmente fortement pour les employés (+2 points) et les ouvriers (+4 points), déjà davantage exposés que les autres catégories de personnes en emploi (figure 4b).

Les territoires ruraux abritent une plus faible proportion de personnes en situation de privation matérielle et sociale que les territoires urbains (9 à 12 % dans les territoires ruraux, contre 14 à 15 % dans les territoires urbains (figure 4c)). Cependant, cet écart s’est réduit depuis 2020, car les habitants des zones rurales ont davantage ressenti que les autres la hausse des prix de l’énergie, leurs dépenses en chauffage et carburants étant plus élevées.